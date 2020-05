Bolsonaro promete pronunciamento na TV neste sábado cobrando o fim do isolamento

247 - Indo na contramão da política de isolamento social defendida pela Organização Mundial da Saúde e principais líderes mundiais, Jair Bolsonaro sinaliza que irá fazer um novo pronunciamento neste sábado (16) à noite contra a medida que tem protegido milhares de vidas.

Segundo informações do jornal Estado de S.Paulo, a intenção de fazer o novo pronunciamento - o sexto desde o início da crise - foi revelada por Bolsonaro na quinta-feira, durante videoconferência com empresários no Palácio do Planalto. "Nós temos que ter mais do que comercial de esperança, transmitir a confiança. Tanto é que vamos ter um pronunciamento gravado para sábado à noite nessa linha", disse o presidente na ocasião.

Bolsonaro defende uma abertura geral de estabelecimentos e o chamado "isolamento vertical" - que vale apenas para idosos e doentes. Contra as medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos, Bolsonaro tem argumentado que o fechamento do comércio trará o "caos" e a "fome" para a população que está sem renda.

Ele disse ainda na manhã deste sábado (16) que quem defende o isolamento social é "tirano".

