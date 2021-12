Bolsonaro fica por 1h30 no posto médico do Planalto na manhã desta segunda-feira

Sem prévio aviso da Secom, Bolsonaro esteve no no posto médico localizado no anexo do Palácio do Planalto na manhã desta segunda edit

247 - Jair Bolsonaro permaneceu na manhã desta segunda-feira (6) mais de uma hora e meia no posto médico localizado no anexo do Palácio do Planalto sem que a passagem tivesse sido comunicada antes pela Presidência. A Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência) não informou qualquer detalhe sobre a ida de Bolsonaro ao posto médico.

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada mais cedo que o normal, antes de 8h. Em conversa com apoiadores, na saída da residência oficial, afirmou ter um “compromisso urgente”, ao explicar que não poderia falar por muito com os visitantes.

O chefe do Executivo saiu do serviço médico por volta de 9h45. Não falou com a imprensa ao deixar o local. O seu primeiro compromisso oficial do dia era uma reunião com o ministro Wagner Rosário (Controladoria Geral da União), marcada para as 10h.

A informação é do Poder360 .



