Bolsonaro mente sobre PF em ação contra Alexandre de Moraes

Metrópoles - Jair Bolsonaro mentiu ao apresentar ao STF uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposto abuso de autoridade na segunda-feira (16/5). Segundo o presidente, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não cometeu crime quando atacou as urnas eletrônicas em uma live no ano passado. No entanto, a delegada do caso apontou que Bolsonaro teve “atuação direta, voluntária e consciente” na prática do crime de violação de sigilo funcional.

A manifestação da PF foi enviada pela delegada Denisse Ribeiro ao Supremo em janeiro. Responsável pela apuração, Ribeiro afirmou que houve crime de Bolsonaro. Contudo, considerou que não poderia indiciar o presidente antes de uma autorização do STF, por causa do foro privilegiado.

