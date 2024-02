Bolsonaro teme que novos delatores estejam colaborando com a PF

Ex-ocupante do Palácio do Planalto é alvo de investigações por conta da tentativa de golpe que culminou no 8 de Janeiro edit

247 - Interlocutores de Jair Bolsonaro estão certos de que mais gente, além do tenente-coronel Mauro Cid, delataram recentemente nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado conduzidas pela Polícia Federal e pelo Supremo, e que têm como alvo o ex-ocupante do Palácio do Planalto, informa o jornalista Rodrigo Rangel, do portal Metrópoles.

Eles perceberam um nível minucioso de detalhes nos autos dos processos, levando a crer que os investigadores contam com a ajuda de mais pessoas próximas a Bolsonaro. >>> SAIBA MAIS: Teria Valdemar Costa Neto "fritado" Bolsonaro em seu depoimento à PF?

"A dúvida que resta é se a colaboração parte de outros militares, de ex-assessores civis ou de figurões da política que estiveram ligados ao gabinete de Bolsonaro durante o governo passado", pondera Rangel em sua coluna.

