Bronca de Lula a ministros teve um alvo principal; saiba quem

Lula pediu, em tom de ironia, que “toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil” edit

Apoie o 247

ICL

247 - A bronca que o presidente Lula deu em seus ministros durante reunião nesta terça-feira (14) teve como alvo um membro do governo em especial. O mandatário petista não citou ninguém em específico, mas foi duro em suas palavras.

Na reunião, Lula pediu, em tom de ironia, que “toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil”.

Segundo a revista Veja, trata-se de Márcio França, que anunciou recentemente o programa 'Voa Brasil', de descontos em passagens aéreas para uma faixa da população. O plano prevê 12 milhões de passagens por ano.

A publicação destaca que o Ministério do Turismo não foi informado com antecedência sobre o anúncio da França, o que levou a pasta a esperar por mais detalhes sobre a proposta ao longo desta semana.

Caso a implementação do programa ocorra sem problemas, o ministro acredita que o Voa Brasil poderá ser iniciado no segundo semestre, utilizando 5% da capacidade ociosa das aeronaves. Essa porcentagem será gradativamente aumentada a cada semestre, chegando a 20% no quarto semestre de operação da política.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.