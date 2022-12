Camilo Santana deve ser ministro da Educação e Nísia Trindade da Saúde

Fontes do 247 afirmam que os dois nomes são "certos" na lista de ministros do governo Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana (PT) deve ser confirmado como futuro ministro da Educação do governo Lula (PT). A presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, também deverá entrar para o primeiro escalão do governo e ser anunciada como futura ministra da Saúde.

Fontes do Brasil 247 disseram que os dois nomes são "certos" e que Camilo Santana deixou claro ao presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, que o nome que representará o Ceará no governo federal é o dele. Isto porque o nome da atual governadora do estado, Izolda Cela (sem partido), também vinha sendo ventilado para assumir o comando do MEC.

A definição de Nísia Trindade para a Saúde também mostra que Lula não cedeu à chantagem do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Ele prometeu a Lula 150 votos a favor da PEC da Transição na Câmara, mas exigiu o controle sobre o Ministério da Saúde em troca. A pressão de Lira teria inclusive atrasado o anúncio do nome de Nísia, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.