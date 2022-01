Centrão deve se opor a candidatos bolsonaristas em pelo menos 5 estados

Apoie o 247

247 - Segundo levantamento feito pelo Estadão, o Centrão deve se opor a candidatos bolsonaristas em ao menos cinco estados nas eleições deste ano.

Em São Paulo, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão, líderes e parlamentares de partidos como PL, Progressistas e Republicanos, conhecidos por darem sustentação ao governo de Jair Bolsonaro, resistem a romper com adversários do Planalto e traçam saídas para manter espaços em círculos petistas ou do PSDB.

De acordo com o levantamento, Lula já tem palanques negociados em 18 dos 27 Estados. Bolsonaro, por sua vez, acertou até agora 14.

Para filiar Bolsonaro ao PL, em novembro, o ex-deputado Valdemar Costa Neto – no comando do partido – prometeu romper acordos regionais com o PT e com tucanos. Agora, tem sido pressionado a liberar os diretórios regionais na campanha ou ao menos permitir que o PL adote posição de neutralidade nas disputas para governador.

