Ciro ataca Lula por fala sobre aborto e abraça discurso da extrema-direita

247 – O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, usou uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele afirmou ser contra o aborto mais disse tratar-se de questão de saúde pública, para mais uma vez atacar a esquerda brasileira. Ciro afirmou que a fala de Lula foi estapafúrdia, disse ainda que a professora e filósofa Marcia Tiburi faz "apologia do cu" e acrescentou que o político não tem que dizer para um pai de família como um filho gay deve ser tratado. Confira:

Ciro Gomes diz que fala de Lula sobre aborto é 'estapafúrdia' e favorece Bolsonaro



➡ O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou, neste domingo, 10, que a declaração do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em defesa do aborto foi "estapafúrdia". pic.twitter.com/R8TtD5oVfM CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 10, 2022

