Com mais de 57 milhões de votos, Lula registra o melhor desempenho da história para um 1º turno

247 - A votação obtida neste domingo (2) pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com mais de 57 milhões de votos, foi a maior já registrada por um candidato no primeiro turno da eleição presidencial. Em São Paulo, o petista registrou 47,5% dos votos do eleitorado da capital paulista. O resultado também foi o melhor desempenho de Lula no município desde o pleito de 1989.

Em comparação com 2018, quando o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) disputou a eleição presidencial, Lula registrou mais de 25 milhões de votos para o Partido dos Trabalhadores. Na época, Haddad - que atualmente disputa o governo de São Paulo - obteve cerca de 31,3 milhões de votos.

Até o domingo, o melhor resultado de Lula em um primeiro turno na capital paulista havia sido em 2002, quando ele registrou 42% dos votos válidos e José Serra (PSDB) ficou com 30,7%.

Nesta eleição, Jair Bolsonaro (PL) teve mais de 51 milhões de votos, 1,3 milhão a mais que em 2018, quando registrou 49,3 milhões de votos a seu favor. O resultado é o segundo melhor da história para um primeiro turno.

