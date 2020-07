Com sintomas de Covid-19, Bolsonaro tem contato com apoiadores todos os dias

Bolsonaro também teve um dia movimentado em sua agenda oficial, com encontros com Paulo Guedes, Augusto Heleno e Braga Netto, por exemplo edit

247 - Jair Bolsonaro está com sintomas de Covid-19, mas, mesmo assim, se reuniu com apoiadores nesta segunda-feira (6) por volta das 18h30 dentro do Palácio da Alvorada.

Os encontros de Bolsonaro com aliados são diários, ocorrendo pela manhã e no início da noite, justamente quando deixa e retorna ao Alvorada.

Jair Bolsonaro também teve nesta segunda-feira uma agenda movimentada. Se encontrou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o ministro da Casa Civil, Braga Netto, com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, com o ministro do GSI, Augusto Heleno, com o AGU, José Levi, com o secretário da Cultura, Mário Frias, dentre outros.

No último sábado (4), Bolsonaro se encontrou ainda com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, na casa do diplomata, para celebrar a Independência dos EUA.

