Bolsonaro está com sintomas de Covid-19 e aguarda resultado de exame

247 - Jair Bolsonaro está com sintomas da Covid-19 e aguarda o resultado do exame para confirmação do diagnóstico, de acordo com a CNN Brasil.

Jair Bolsonaro disse ao jornalista Leandro Magalhães que está com 38 graus de febre, 96% de oxigenação e que já está se medicando com hidroxicloroquina. O resultado do exame deve ficar pronto nesta terça-feira às 12h. Ressonância magnética realizada para analisar a situação dos pulmões não apresentou alterações.

A agenda oficial da semana de Bolsonaro está cancelada.

