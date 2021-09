Comandante da Aeronáutica curte postagens racistas de Sérgio Camargo

Apoie o 247

247 - O Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior, curtiu diversos posts racistas do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo no Twitter e apoiou ataques abertos ao movimento negro.

A informação é de Guilherme Amado, do Portal Metrópoes. Em um dos posts endossados pelo comandante, no dia 19 de setembro, Camargo chamou militantes de “afromimizentos” e agradeceu ao presidente Bolsonaro por permiti-lo fazer com que a Fundação Palmares deixasse de ser uma “senzala vitimista”.

De acordo com o jornalista, no início do mês Baptista Júnior curtiu outro tuíte em que Camargo disse que, para prosperar, “pretos não precisam do movimento negro, precisam de valores”.

O comandante também curtiu uma postagem em que Camargo disse que militantes do movimento negro “defendem bandidos”. No mesmo, o presidente da Fundação Palmares dizia que os “cidadãos pretos de bem” não podiam ser representados pelo grupo.





