'Comandantes militares lutaram pela democracia', diz Múcio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico, nesta segunda-feira (8), que os comandantes das Forças Armadas "lutaram pela democracia", após o ato 'Democracia Inabalada'.

A iniciativa do presidente Lula, realizada no Congresso Nacional, contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o comandante do Exército, general Tomás Paiva, da Aeronáutica, tenente-brigadeiro de ar Marcelo Kanitz Damasceno e da Marinha, almirante Marcos Olsen. Além deles, esteve presente o chefe do Estado Maior, Renato Rodrigues de Aguiar Freire.

continua após o anúncio

Múcio afirmou ainda que a maior parte das Forças Armadas é legalista. “Estou aqui com os comandantes, todos foram homenageados. Vieram homenagear a democracia porque, afinal de contas, lutaram por ela. Sofreram pressões, mas estão aqui representando a maioria das Forças Armadas que são militares legalistas”, disse o ministro.

Ele também comentou as especulações acerca de sua possível saída do cargo, dizendo que o ambiente “é o melhor possível”. Também citou que sua família o pressiona para deixar o cargo, mas o presidente Lula insiste que ele permaneça.

continua após o anúncio

“Ainda hoje um neto meu me ligou: ‘E aí, vovô?”, ironizou Múcio. “A pressão é grande dos dois lados”, acrescentou Múcio.

O presidente Lula encabeçou o ato no Congresso Nacional para marcar o primeiro aniversário dos ataques golpistas perpetrados por terroristas bolsonaristas às sedes dos Três Poderes.

continua após o anúncio

As investigações sobre executores, financiadores e mentores seguem e são conduzidas pela Polícia Federal. O envolvimento de militares no episódio, inclusive aqueles de alta patente, também está sendo apurado. (Com informações da Reuters).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: