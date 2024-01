“Não passaram e não passarão”, diz Luís Roberto Barroso no ato 'Democracia Inabalada'

Apoie o 247

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, destacou nesta segunda-feira (8) que os manifestantes envolvidos nos atos golpistas não ficarão impunes.

"Não passaram e não passarão", afirmou o juiz da Corte em referência aos participantes das mobilizações terroristas que aconteceram há um ano em Brasília (DF). "Superamos o ciclo do atraso, e não há mais espaço para descumprimento das regras do jogo".

De acordo com o ministro, "bolsonaristas foram empurrados para uma ribanceira moral". "A violência e o extremismo só levam à decadência", acrescentou Barroso.

O ministro da Corte afirmou que "o 8 de janeiro de 2023 "foi meticulosamente preparado, precedido de anos de ataques a instituições e disseminação de ódio e mentiras".

Outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também comentaram sobre a importância de se preservar a democracia e punir os responsáveis por atos golpistas.

