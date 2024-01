Impunidade não significa paz nem união, diz Alexandre de Moraes

Em discurso, ministro comparou "populismo digital extremista" com o nazismo e criticou as big techs por lucrarem com discursos de ódio e se aproveitarem da inércia das instituições edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Durante o evento 'Democracia Inabalada', promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta segunda-feira (8), o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, fez um discurso enfático destacando a importância da responsabilização daqueles que tentaram minar a democracia brasileira durante a tentativa de golpe de Estado ocorrida exatamente um ano atrás.

O evento, que busca relembrar e repudiar a invasão e depredação da sede dos Três Poderes em Brasília por terroristas bolsonaristas, contou com a presença de diversas autoridades federais e estaduais, incluindo o chefe do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

continua após o anúncio

No seu discurso, Alexandre de Moraes celebrou a união das instituições em defesa da democracia e elogiou o papel da ex-ministra do STF e então presidente da Corte, Rosa Weber, que liderou a reação do STF e a reconstrução após os eventos de janeiro do ano passado. O ministro enfatizou que a democracia vai além de estruturas físicas e ressaltou a importância da devoção à Constituição como um pilar fundamental para o fortalecimento das instituições democráticas.

"A paz e a união de todos os brasileiros devem estar no centro das prioridades dos Três Poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união", destacou Moraes. "Todos, absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e da tentativa da instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. A democracia não admitirá o apaziguamento."

continua após o anúncio

Além disso, o ministro abordou a crescente influência do populismo digital extremista e a necessidade de uma moderna regulamentação para neutralizar sua instrumentalização das redes sociais. Moraes chegou a comparar o "maléfico populismo digital extremista" com o nazismo, alertando para os perigos de sua disseminação.

O discurso também incluiu críticas às grandes empresas de tecnologia (big techs) por lucrarem com discursos de ódio e se aproveitarem da inércia das instituições diante do avanço dessas tendências. Assista ao evento Democracia Inabalável ao vivo no link abaixo:

continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: