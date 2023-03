Comissão de Ética abre investigação contra ministro Juscelino Filho por supostas irregularidades ao usar voo da FAB

Apoie o 247

247 - A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu nesta terça-feira (28) abrir uma investigação para apurar a conduta do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que, segundo o jornal O Estado de S. Paulo, usou avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir a São Paulo para participar de um leilão de cavalos. Com isso, o ministro passa a ser o primeiro investigado do governo Lula na comissão.

Juscelino nega as acusações de irregularidades, alegando que o voo de retorno foi solicitado por outro ministério. Ele se colocou à disposição das autoridades.

Também nesta terça-feira, a Comissão de Ética decidiu abrir uma investigação contra o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, além de Marcos André Soeiro, o ex-assessor de Bento Albuquerque que tentou entrar no País com um estojo de joias "dado" pela monarquia saudita ao então ocupante do Palácio do Planalto.

