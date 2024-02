Conheça a nova equipe do Ministério da Justiça sob a liderança de Ricardo Lewandowski

Apoie o 247

247 - O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tomou posse em cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (1). Confira abaixo como ficou a equipe do novo ministro:

Ana Maria Neves assume a chefia do gabinete no lugar de Rafaela Vidigal;

A secretaria executiva passará a ser comandada por Manoel Carlos de Almeida no lugar de Ricardo Cappelli;

Marivaldo Pereira será secretário-executivo adjunto no lugar de Diego Galdino de Araujo;

A Secretaria Nacional de Segurança Pública será comandada por Mário Sarrubbo, que substitui Tadeu Alencar;

André Garcia será secretário nacional de Políticas Penais, no lugar de Rafael Velasco Brandani;

Jean Uema assume a Secretaria Nacional de Justiça no lugar de Augusto Botelho;

Sheila de Carvalho será responsável pela Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, substituindo Marivaldo Pereira.

Permanecem em seus atuais cargos:

Andrei Rodrigues (Polícia Federal);

Wadih Damous (Secretaria Nacional do Consumidor);

Antônio Fernando Souza Oliveira (Polícia Rodoviária Federal);

Estela Aranha (Secretaria Nacional de Assuntos Digitais);

Marta Machado (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas);

Elias Vaz (Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos).

