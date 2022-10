Datafolha: Lula mantém 53% dos votos válidos e Bolsonaro tem 47%

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14) e encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar, com 53% dos votos válidos, contra 47% de Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno da eleição, marcado para o dia 30 de outubro.

O petista conseguiu 49% dos votos totais e o ocupante do Planalto, 44%. Brancos e nulos somaram 5% e não souberam responder, 1%.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 53% dos votos válidos e Bolsonaro, 47%. O ex-presidente estava com 49% dos votos totais, e Bolsonaro, 44%. Brancos e nulos somaram 6%, e indecisos, 2%.

No levantamento divulgado nesta sexta foram entrevistadas 2.898 pessoas, em 180 cidades, nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022.

Na pesquisa do Instituto Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (14), Lula ficou em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno da eleição. Os dois farão o segundo turno no dia 30 de outubro.

No primeiro turno, o petista somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, e o atual ocupante do Planalto, 43% (51 milhões).

