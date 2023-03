Defesa entrega proposta de despolitização das Forças Armadas

Projeto é construído em acordo com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Governo discute agora como proposta será apresentada ao Congresso para evitar resistência edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, entregou ao Palácio do Planalto a proposta que exige a desvinculação dos militares da ativa das Forças Armadas caso decidam se envolver na política.

O texto prevê que militares que se candidatarem a cargos políticos serão automaticamente transferidos para a reserva ou terão que se desligar das Forças Armadas, caso não tenham cumprido o tempo mínimo para ingressar na reserva. A mesma regra também se aplica aos militares que assumem cargos ministeriais.

De acordo com reportagem do G1, a proposta enviada ao gabinete do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já tinha recebido o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro José Múcio.

A questão em debate agora é a forma como a proposta será apresentada ao Congresso Nacional. A possibilidade mais provável é que um deputado da base governista assuma a autoria do projeto, incorporando as contribuições do governo. Há uma preocupação de que, se a iniciativa partir exclusivamente do Executivo, pode haver maior resistência à proposta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.