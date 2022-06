Desembargador que mandou soltar Milton Ribeiro é favorito ao STJ

Apoie o 247

247 - Responsável pela decisão que colocou em liberdade o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) Ney Bello é favorito para assumir uma das vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). As informações são da coluna de Malu Gaspar, no Globo.

Bello é um dos quatro desembargadores indicados pelo STJ para a escolha de Jair Bolsonaro, que é simpático a ele. Gilmar Mendes também seria um defensor da nomeação de Bello, a contraste do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele também tem histórico de decisões alinhadas aos interesses do Palácio do Planalto.

"Em agosto de 2020, Ney Bello suspendeu uma apuração aberta pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. O caso diz respeito a supostas fraudes na atuação de fundos de investimentos geridos por uma empresa de Guedes que captaram recursos milionários de fundos de pensão de estatais", escreve a jornalista.

"Pouco depois, em outra vitória do governo, Ney Bello negou o afastamento de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente por entender que a medida seria excepcional, apesar das acusações contra o gestor envolvendo o desmonte de políticas ambientais".

