"Ele saiu por conta própria", diz Lula sobre demissão de Gonçalves Dias

247 - O presidente Lula (PT) afirmou que a demissão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias , ocorrida nesta quarta-feira (19), partiu de uma iniciativa do próprio general, após o vazamento de imagens do Palácio do Planalto durante a invasão terrorista bolsonarista em 8 de janeiro, nas quais Dias apareceu circulando entre os invasores .

Questionado se ficou chateado com a demissão, Lula respondeu: “não. Ele saiu por conta própria”. A declaração foi dada pouco antes de o presidente se dirigir a um evento no Planalto nesta quinta-feira (20) e recuperada pela CartaCapital .

Lula chegou a ficar indignado por não ter tido acesso às imagens antes do vazamento . A ausência das imagens da câmera em frente à sala presidencial em um resumo apresentado pelo GSI após as invasões já havia sido questionada pela cúpula do Planalto, mas o órgão alegava que "a câmera em questão não estava funcionando".

Tal versão, no entanto, se provou falsa, dado que a CNN obteve acesso às filmagens que mostravam Gonçalves Dias no local.

