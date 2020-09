Em discurso histórico, Lula se coloca à disposição do povo para voltar a ser presidente

Em seu pronunciamento de 7 de setembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje seria presidente se não tivesse sido preso político por 580 dias, se colocou mais uma vez à disposição dos brasileiros para libertar o País do pesadelo Bolsonaro. Assista e leia a íntegra do pronunciamento edit

247 - Após fazer uma crítica voraz ao governo Bolsonaro e denunciar a situação dramática do Brasil em diversos temas, em especial na agressão à soberania nacional, mas também em relação às mortes, principalmente dos mais pobres, na pandemia de coronavírus, o ex-presidente Lula se colocou à disposição do povo brasileiro para reconstruir o País em um pronunciamento histórico feito nesta segunda-feira, 7 de setembro.

“O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos”, discursou Lula, que reafirmou a necessidade de fazer a reconstrução combatendo a desigualdade.

“Estamos falando de construir um Estado de bem-estar social que promova a igualdade de direitos, em que a riqueza produzida pelo trabalho coletivo seja devolvida à população segundo as necessidades de cada um”, disse. “Nenhuma solução, porém, terá sentido sem o povo trabalhador como protagonista. Assim como a maioria dos brasileiros, não acredito e não aceito os chamados pactos ‘pelo alto’, com as elites”, prosseguiu.

Assista e leia à íntegra do pronunciamento de Lula neste 7 de setembro.

