Em live, Bolsonaro pede que STF autorize ações de busca e apreensão contra Joice Hasselmann

247 - Jair Bolsonaro pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize operações de busca e apreensão contra a deputada federal e ex-aliada Joice Hasselmann (PSL-SP) no âmbito do inquérito das fake news. O pedido foi feito nesta quinta-feira (11) durante uma transmissão ao vivo pela internet. Durante a transmissão, Bolsonaro também elogiou e pediu que a população acesse sites apontados pela CPI das Fake News como divulgadores de notícias falsas.

“Espero que o STF... a maioria dos ministros corrija ou resolvam o que está acontecendo. Já estava errado fazer busca e apreensão na casa de qualquer um, mas é pior ainda de quem me segue, de quem me apoia. O outro lado, esquece. Espero que os áudios da Joice Hasselman... não precisa fazer perícia... façam uma busca e apreensão na casa dela”, disse Bolsonaro conforme reportagem de Leandro Prazeres no blog Sonar.

Declaração de Bolsonaro vem na esteira da divulgação de áudios supostamente gravados pela parlamentar em que pedia que ex-funcionários de seu gabinete criassem perfis falsos em redes sociais para atacar adversários políticos.

Joice Hasselmann nega as acusações e usou as redes sociais para pedir a apreensão do celular de Bolsonaro para, segundo ela, verificar quanto ele pagou e o que ofereceu para ex-assessores corruptos e também para escancarar a interferência na Polícia Federal”.

