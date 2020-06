Novos áudios reforçam suspeita de que Joice Hasselmann tenha produzido fake news contra adversários

247 - Reportagem da TV Record divulgou áudios que reforçam a suspeita de que a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) teria utilizado funcionários de seu gabinete para produzir fake news e montagens contra adversários políticos.

Joice nega as suspeitas e afirma que os diálogos usados na reportagem tratam de orientações “triviais” à sua equipe de comunicação. "Houve ali uma montagem de conversas de quem eu não sei de quem são”, disse a parlamentar nesta quarta-feira (10) durante uma sessão na Câmara dos Deputados.

“Com áudios meus em que eu oriento edições para a minha equipe de comunicação, algo absolutamente trivial e corriqueiro. Edições de vídeo da minha equipe de comunicação enquanto o Gabinete do ódio vinha com toda força para cima de mim. Não há ilegalidade, não há imoralidade”, completou Joice .

A reportagem foi utilizada pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP), que de aliada se tornou desafeto de Joice. As duas parlamentares vêm se acusando mutuamente sobre a produção e o uso de fake news nas redes sociais.

“NOVAS PROVAS CONTRA JOICE! O Jornal da Record traz NOVAS PROVAS de que a Joice Hasselmann mantinha, com dinheiro público, um gabinete do ódio para atacar seus desafetos de forma anônima, INCLUSIVE CONTRA MIM!”, postou Zambelli em sua página no Facebook.

Confia a postagem de Carla Zambelli sobre o assunto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.