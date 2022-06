Estado precisa ter responsabilidade e coragem para cuidar do país, diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alertou nesta segunda-feira (13) para o "momento difícil" do Brasil e destacou a necessidade de respeito à democracia.

"O Estado precisa ter responsabilidade e coragem para cuidar do país. Respeitar a democracia e as instituições. O Brasil vive um momento difícil, teremos que trabalhar muito para reconstruir tudo aquilo que foi destruído, para trazer um pouco de paz para o povo. Boa noite", escreveu o ex-presidente no Twitter.

O petista fez a postagem em um contexto no qual Jair Bolsonaro (PL) critica o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e defende a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das eleições, o que é visto pela oposição ao governo e por setores progressista da sociedade como uma tentativa de golpe caso ele perca o pleito de outubro.

Nesse último final de semana, a agência Bloomberg publicou a informação de que Bolsonaro pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que atue contra o ex-presidente Lula.

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) apresentou um requerimento para convocar o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, com o objetivo de esclarecer o pedido feito por Bolsonaro.

Intenções de voto

O Instituto FSB, contratado pelo banco BTG Pactual, apontou nesta segunda (13), em pesquisa telefônica, que o ex-presidente Lula está perto de vencer no primeiro turno. O petista conseguiu 44% do eleitorado.

