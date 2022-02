Evangélicos pró-Bolsonaro espalham fake news contra Lula em grupos de whatsapp

Apoie o 247

247 - Um vídeo que circula entre fiéis da cidade de Carapicuíba (SP) espalhou fake news contra o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um áudio atribuiu ao petista a seguinte frase, já desmentida por mais de uma agência de checagem: "E eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim". A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A agência de checagem Lupa, por exemplo, mostrou que a fala do ex-presidente foi recortada e tirada de contexto, dando a impressão de que ele batia um papo com o capeta. O que o petista disse foi um alerta sobre fake news. "E nas redes sociais do bolsonarismo eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio, que eu estou falando com o demônio e o demônio estava tomando conta de mim".

Segundo o vídeo, a ONU, adorada pela esquerda, afirmou que "a igreja cristã é inimiga dos direitos humanos". O plano da organização, disse o vídeo, virar uma "religião mundial" e impor "leis humanitárias, e não espirituais, para o mundo não ficar sujeito à doutrina cristã".

Reverendo presbiteriano na coordenação nacional do Núcleo Evangélico do PT, Luis Sabanay destacou que "as pesquisas mostram que Lula e Bolsonaro praticamente empatam no público evangélico". "A estratégia da mentira deve se intensificar por causa disso", disse.

O secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto, afirmou que o partido tem uma central para reunir denúncias de fake news que são encaminhadas para uma equipe jurídica, se necessário. "É possível ver de onde essas notícias falsas estão vindo. E elas não têm a ver com disputa política, são mentiras", disse.

PT e o eleitorado evangélico

O Partido dos Trabalhadores lançará em março um podcast e um programa de entrevistas destinado ao público evangélico. Os episódios serão transmitidos pela TVT e pelas redes sociais.

De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada em dezembro, 43% dos evangélicos afirmaram que Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Ao todo, 19% disseram que foi Bolsonaro.

