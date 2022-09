Família de Lula aciona Ciro na Justiça por dizer que ex-presidente tem 'filho ladrão'

A defesa do petista afirmou que, se o presidenciável do PDT não se desculpar, poderá responder a uma ação penal por crime contra a honra, de injúria ou de calúnia edit

247 - Os filhos do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediram à Justiça que o candidato Ciro Gomes (PDT) explique o ataque à família do petista ao afirmar, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, que "Lula tinha filho ladrão". O advogado Fábio Tofic Simantob afirmou que, se o ex-ministro não se desculpar, poderá responder a uma ação penal por crime contra a honra, de injúria ou de calúnia. A informação foi publicada nesta quinta-feira (8) pela coluna de Mônica Bergamo.

De acordo com o advogado Fábio Tofic Simantob, "a afirmação é leviana porque nenhum filho de Lula responde ou respondeu a qualquer ação penal por corrupção ou crimes assemelhados". "Pelo contrário, um deles [Fábio Luís], investigado durante anos, teve o inquérito contra ele arquivado por ausência de elementos que demonstrem a prática de qualquer malfeito".

Na petição, a defesa dos filhos de Lula disse que a interpelação "é uma prova de fogo para ver até onde vai a coragem ou a irresponsabilidade do candidato". "Terá ele a coragem da calúnia? Avançará o terreno da honra para imputar fatos investigados e arquivados, por falta de crime? Até onde Ciro terá a coragem de ir? Atacará a justiça, como faz Bolsonaro? Atacará o MPF? Quem mais será alvo de sua metralhadora giratória?".

Intenções de voto

Na pesquisa Datafolha, divulgada no dia 1 de setembro, Lula ficou em primeiro lugar, com 45% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 32%, e por Ciro, com 9%.

