Fátima Bezerra no ato 'Democracia Inabalada': 'sem anistia para golpistas!'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, abriu a série de discursos do ato "Democracia Inabalada", realizado no Congresso Nacional no aniversário de 1 ano dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando militantes bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes.

Em sua intervenção, Bezerra citou que a 'democracia é inegociável, e devemos todos repudiar o fascismo e a barbárie. A democracia resistiu e venceu. A democracia em constante processo de construção saiu inabalada, fortalecida e vitoriosa, mas precisamos estar atentos. É necessário também a punição aos que ousaram tentar destruí-la, além dos invasores dos Três Poderes, mas também os organizadores e incitadores. Com coragem e lucidez é necessário afirmar: Sem anistia', disse Bezerra. Acompanhe ao vivo na TV 247:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: