Férias "estratégicas" salvaram Campos Neto de reunião ministerial golpista com Bolsonaro

247 - A ausência do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na reunião ministerial golpista realizada em 5 de julho de 2022 com o então presidente Jair Bolsonaro, tem sido questionada. Campos Neto, que estava de férias na época, foi poupado da reunião que tramou a tentativa de golpe de 8 de janeiro, destaca o jornal Folha de S. Paulo.

Em vídeo oficial evidenciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro chega a perguntar pelo presidente do BC. "Onde está Campos Neto?". Um assessor diz que o presidente da autoridade monetária não está presente.

continua após o anúncio

A coincidência de estar de férias pode ter sido providencial para Campos Neto, evitando que ele fosse arrastado para um debate político ainda mais acalorado e reforçando a percepção de independência institucional do Banco Central.

