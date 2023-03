“Finalistas” na corrida para o STF são amigos e condenam ataques pessoais

Manoel Carlos e Cristiano Zanin destacam que a escolha para o STF é de competência exclusiva do presidente da República edit

247 - O advogado do presidente Lula Cristiano Zanin, e o jurista baiano Manoel Carlos de Almeida Neto, considerados os "finalistas" para a vaga do ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, são amigos e mantêm contato frequente, informa a jornalista Bela Megale, d'O Globo.

Eles destacam que a escolha para o STF é de competência exclusiva do presidente da República, tendo que passar também pela aprovação no Senado.

Além disso, tanto Zanin como Almeida Neto condenaram ataques àqueles que tentam obter a vaga e que aqueles que desqualificam colegas de profissão não merecem estar nesse processo.

"Manoel Carlos já saiu em defesa de Zanin em mais de uma ocasião, quando o advogado de Lula sofreu ataques pessoais", lembra Megale.

A vaga deve ser aberta em abril.

