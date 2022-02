“Fomos criados para falar por aqueles que não tinham nem vez e nem voz”, diz Lula no aniversário de 42 anos do PT (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou, no Instagram, o aniversário do Partido dos Trabalhadores, que completa 42 anos nesta quinta-feira (10).

"Nós fomos criados para falar por aqueles que não tinham nem vez e nem voz, nós nascemos para defender os direitos da classe trabalhadora, nós nascemos para tentar provar ao mundo que era possível construir um país mais justo socialmente, mais humano, mais democrático, e que as pessoas mais pobres iriam subir alguns degraus de ascensão na vida social", disse Lula.



"Eu sempre acreditei no povo brasileiro. Tenho muito orgulho de tudo o que o PT fez pelo Brasil. Eles sempre fizeram para poucos. Nós fazemos para todos", continuou.



"Esse é o ano da ressurreição do PT, do Lula e da verdade nesse país".

