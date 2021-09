Fux fará discurso nesta quarta-feira em reação aos ataques de Bolsonaro contra o STF

Presidente do Supremo prepara um discurso dando aviso claro que ordem do Supremo devem ser cumpridas e que a Corte não se curvará a ameaças edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, deverá fazer um discurso nesta quarta-feira (8), antes da sessão de julgamentos, em resposta aos ataques de Jair Bolsonaro contra a Suprema Corte. Em discurso para apoiadores na Avenida Paulista, Bolsonaro disse que não cumprirá ordens do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo a jornalista Carolina Brígido, do UOL, Fux prepara um discurso dando aviso claro que ordem do Supremo devem ser cumpridas e que a Corte não se curvará a ameaças. "O presidente do tribunal teve a ideia de responder institucionalmente às falas de Bolsonaro e conversou nesta tarde individualmente com os demais ministros. Todos concordaram que seria importante o tribunal marcar uma posição diante da atitude do mandatário", afirma a jornalista.

Na Paulista, Bolsonaro afirmou que Moraes “tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida”. “Ele, para nós, não existe mais! Liberdade para os presos políticos! Fim da censura! Fim da perseguição àqueles que pensam no Brasil”, acrescentou.

PUBLICIDADE

Apesar de a proposta ter sido enterrada no Congresso, segundo o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o chefe do Executivo voltou a clamar pelo voto impresso, “auditável e contagem pública dos votos”. “Não podemos ter eleições em que pairem dúvidas sobre os eleitores. Não posso patrocinar uma farsa como essa patrocinada, ainda, pelo presidente do TSE”, esbravejou.

Em 2022, ano de eleições presidenciais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será justamente o inimigo número 1 do bolsonarismo, o ministro Alexandre de Moraes.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

PUBLICIDADE