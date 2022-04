Gleisi: militares não tutelam democracia e garantir eleições livres passou a ser a prioridade do País

"Não cabe aos comandantes militares tutelar o processo político, muito menos ameaçar as instituições", escreveu a presidente do PT no Twitter edit

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), rebateu nesta segunda-feira (25) as declarações do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sobre as críticas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso às Forças Armadas. Segundo Gleisi, “não cabe ao ministro da Defesa opinar sobre o processo eleitoral”.

“Não cabe aos comandantes militares tutelar o processo político, muito menos ameaçar as instituições, como fez Vilas-Boas para prender Lula em 2018 e repete agora o general Paulo Sérgio”, escreveu Gleisi no Twitter.

As críticas de Barroso às Forças Armadas elevaram a temperatura da crise institucional no país.

Para Gleisi, desde a eleição de Bolsonaro, faz-se necessário garantir a realização de eleições livres e limpas no Brasil. “Garantir a realização de eleições livres e limpas passou a ser a prioridade no país, desde que Bolsonaro voltou a mostrar suas garras golpistas. Comandantes que se envolvem nessa aventura estão destruindo por dentro a hierarquia e a credibilidade das Forças Armadas”.

