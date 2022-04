Generais fazem nova ameaça ao processo eleitoral e Ramos diz que militares estão prontos

Apoie o 247

247 - Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos ecoou nesta segunda-feira (25) a nota do ministro da Defesa, o também general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, contra uma crítica do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso às Forças Armadas.

Barroso afirmou que as Forças Armadas 'estão sendo orientadas a atacar e desacreditar' o processo eleitoral brasileiro, o que provocou reação - a mando de Jair Bolsonaro (PL) - por parte de Paulo Sérgio Nogueira, que classificou a declaração do ministro como uma "grave ofensa".

Ramos, na esteira de um novo gesto do generalato que ameaça a democracia, afirmou que as Forças Armadas "estarão sempre vigilantes". "Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano, por isso, nossas FA [Forças Armadas] estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso Brasil".

