'Golpistas querendo impeachment de Lula só pode ser piada', diz Gleisi Hoffmann

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou sua conta no X, antigo Twitter, para criticar o oportunismo de parlamentares da oposição que estão utilizando a crise diplomática entre Brasil e Israel para pedir o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Golpistas querendo impeachment de Lula só pode ser piada. É só ver quem está liderando a turma, a pistoleira Carla Zambelli, propagadora de fake news, ré no STF e investigada por ataques ao Judiciário, que virou pessoa tóxica até entre os bolsonaristas. Melhor se cuidarem porque aqui golpistas não se criam mais, temos leis e instituições atentas”, postou Gleisi.

O post faz referência ao fato de deputados federais de oposição terem afirmado, no domingo (18), que iriam protocolar um pedido de impeachment contra Lula por ter comparado as mortes de civis palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto.

