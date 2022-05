Guedes ganha apoio de Pacheco no embate com estados

Apoie o 247

247 - Paulo Guedes acaba de ganhar um forte aliado no embate com os estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elogiou a proposta que estabelece o teto do ICMS em 17%, aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira, 25.

>>> Guedes ataca governadores: “são despreparados, ingratos ou militantes”

Pacheco afirmou que o aumento do preço dos combustíveis “já passou de todos os limites” e que a limitação do ICMS ajudaria a aliviar a alta.

“Vamos receber o que foi aprovado na Câmara. A intenção do Congresso Nacional é buscar soluções inteligentes e efetivas para a redução do preço dos combustíveis. Daremos toda a atenção ao projeto”, afirmou Pacheco, segundo a revista Veja.

“Vamos dar a ele a importância devida porque parece ser um instrumento inteligente para a redução dos preços. De fato, já passou dos limites o que estamos vivendo”, disse ele.

Segundo estimativas do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz), a limitação do ICMS a 17% para combustíveis, energia, telecomunicações e transporte público pode gerar perdas de até R$ 83,5 bilhões para os estados e municípios.

