Haddad define Bolsonaro com precisão: é o fundo da fossa

“Bolsonaro é o fundo da fossa. Nada que ele não consiga piorar”, disse o ex-ministro Fernando Haddad, pouco depois de Jair Bolsonaro mandar a imprensa à PQP, sem ter explicações a respeito do escândalo do leite condensado edit

247 - O ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad definiu Jair Bolsonaro com precisão depois do xingamento do presidente à imprensa, num sinal de desespero em meio ao escândalo do leite condensado, para o qual ele não tem explicações.

“Bolsonaro é o fundo da fossa. Nada que ele não consiga piorar”, postou o presidenciável do PT.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando um trecho de uma reunião de Bolsonaro com ministros e apoiadores do governo, ele mostrou profunda irritação com as denúncias sobre as compras de alimentos em 2020 pelo governo , nas quais foram gastos R$ 1,8 bilhão, sendo R$ 15 milhões apenas em leite condensado.

“Vai pra puta que o pariu, rapaz. Imprensa de merda”, disse ele aos gritos. “É para encher o rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado”, reagiu.

Nesta quarta-feira, deputados da oposição protocolaram pedidos de abertura da CPI do Leite Condensado, para investigar os gastos do governo com alimentação em 2020, que chegaram a R$ 1,8 bilhão.

Bolsonaro é o fundo da fossa. Nada que ele não consiga piorar. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) January 27, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais