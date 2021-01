Marcelo Freixo protocola pedido de abertura de CPI do "leite condensado”

“Especialmente em um ano em que o governo se omitiu quanto a diversos gastos necessários ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, é preciso investigar essas compras e essas prioridades do governo", defendeu o deputado Marcelo Freixo (PSol-RJ) edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSol-RJ) apresentou pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os gastos do governo Jair Bolsonaro com leite condensado, alfafa e bombons.

“Especialmente em um ano em que o governo se omitiu quanto a diversos gastos necessários ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, é preciso investigar essas compras e essas prioridades do governo, e se houve gasto desnecessário ou mesmo corrupção”, afirmou o parlamentar que quer ter acesso aos contratos para saber quais são as empresas fornecedoras, quem são os donos e como cada uma foi contratada.

O gasto com leite condensado virou piada nas redes e se tornou o assunto mais comentado do Twitter na terça-feira (26). O valor gassto pelo governo com o produto é o equivalente a 7,2 mil latas por dia.

“É preciso entender para onde foi cada um desses itens, o porquê da compra acima do preço de mercado, se as licitações foram idôneas, quais são as empresas beneficiadas”, reforça.

Levantamento feito pelo site Metrópoles mostrou que, no último ano, todos os órgãos do Executivo federal pagaram, juntos, mais de R$ 1,8 bilhão em alimentos — um aumento de 20% em relação a 2019.

Além dos tradicionais arroz, feijão, carne, batata frita e salada, no “carrinho” estiveram incluídos biscoitos, sorvete, massa de pastel, leite condensado — que associado ao pão forma uma das comidas favoritas do presidente —, geleia de mocotó, picolé, pão de queijo, pizza, vinho, bombom, chantilly, sagu e até chiclete.

