Integrantes do governo admitem possibilidade de golpe de Bolsonaro com suspensão da eleição

A aliados mais próximos, Bolsonaro já confidenciou que suspender a realização das eleições é uma hipótese real. Ele diz contar com o apoio das Forças Armadas para dar o golpe edit

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes do governo federal confirmam que Jair Bolsonaro (PL) pode sim tentar dar um golpe de Estado caso perceba que será derrotado nas urnas, segundo Bela Megale, do jornal O Globo. Auxiliares de Bolsonaro citam suas declarações recentes como reflexos de um “cenário trágico”.

Bolsonaro acredita que será reeleito, segundo os governistas ouvidos. Ele costuma tratar a recepção que tem por parte da população nas agendas pelo país como termômetro de popularidade.

A aliados mais próximos, Bolsonaro diz que a hipótese de suspender a realização da eleição de outubro é uma possibilidade real. Ele usa em conversas privadas o mesmo argumento de suas declarações públicas: “se não tiver certeza que as eleições serão limpas”, elas não acontecerão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chefe do governo federal também crê que terá apoio das Forças Armadas em seu projeto. Os militares têm se somado a Bolsonaro nas críticas à Justiça Eleitoral e às urnas eletrônicas. Por outro lado, a cúpula das Forças Armadas têm dito publicamente que o resultado das eleições será respeitado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ministros de Bolsonaro afirmam que ele está em um “momento raivoso”, de sobressaltos. Para eles, a adoção das sugestões feitas pelas Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para supostamente melhorar o processo eleitoral é um caminho para esvaziar as pretensões golpistas do chefe do Executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE