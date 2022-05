Ipespe: Lula tem 44% e Bolsonaro, 31%

No segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54%, contra 34% do atual chefe de governo edit

247 - Nova pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 6, mostra o ex-presidente Lula liderando com 44% dos votos. 13 pontos atrás, vem Jair Bolsonaro (31%), seguido por Ciro Gomes (8%), João Doria (3%) e André Janones (2%).

Simone Tebet e Felipe D'Avila aparecem empatados com 1%. Nenhum/não iria votar/branco/nulo somam 8%. 2% não souberam ou não responderam.

No segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54%, contra 34% do atual chefe de governo.

A pesquisa foi realizada no período de 2 a 4 de maio de 2022 com 1.000 entrevistados via telefone. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03473/2022.

