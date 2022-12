Líderes querem reduzir de 2 para 1 ano prazo da PEC da Transição para aprovar texto na Câmara

Apoie o 247

247 - Líderes da Câmara dos Deputados querem reduzir o prazo da PEC da Transição de dois para um ano visando a aprovação do texto pelo plenário da Casa. “Esse deve ser o principal debate na reunião entre deputados e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ocorrerá nesta terça-feira (20) na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)”, diz a jornalista Ana Flor, do G1.

De acordo com a reportagem, integrantes do futuro governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que a proposta de redução do prazo poderá fazer com que a PEC da Transição seja votada e aprovada “ainda nesta terça-feira, no mais tardar até esta quarta-feira (21). Para uma alteração na Constituição ser aprovada na Câmara, são necessários pelo menos 308 votos”.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), teria assegurado aos parlamentares que “se o meio-termo for alcançado, trabalharia para ajudar na mobilização para a votação”, desde que o futuro governo concordasse com a redução do prazo, além de melhorar o diálogo com a Casa.

“Além disso, de olho na votação do texto na Câmara dos Deputados, Haddad pode adiar o anúncio, previsto para esta terça, de outros nomes da sua equipe. O motivo seria deixar todo foco na proposta que pode garantir recursos para o futuro governo”, destaca a reportagem.

