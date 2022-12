Haddad se reúne com Lira e Lula horas antes da votação da PEC da Transição

Apoie o 247

247 - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se na manhã desta terça-feira (20), com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na Residência Oficial da Presidência da Casa, no Lago Sul, em Brasília.

O encontro ocorre no mesmo dia que a Câmara deve votar a PEC da Transição.

>>> Gilmar decide que recursos do Bolsa Família estão fora do teto de gastos e reduz pressão contra o governo Lula

Antes do encontro com Lira, Haddad esteve com o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, no hotel onde está o petista em Brasília.

Haddad disse nesta segunda-feira (19) , que, apesar da decisão do ministro do STF Gilmar Mendes de autorizar o Bolsa Família a ficar fora do teto de gasto, a ideia é seguir o “plano A” e tentar a aprovação da PEC da Transição no Congresso Nacional.

