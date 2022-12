Haddad: negociação para aprovar a PEC da Transição continua sendo o "plano A" mesmo após decisão de Gilmar Mendes

Apoie o 247

247 - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que as negociações entre o governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Congresso Nacional pela aprovação da PEC da Transição continuam, independentemente da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes que deixou o Bolsa Família fora do limite do teto de gastos.

"A negociação permanece, é importante para o país apostar na boa política, na negociação, na institucionalidade para a gente dar robustez para a política econômica que vai ser anunciada e que vai aplacar os ânimos e mostrar que o Brasil vai estar no rumo certo a partir de 1º de janeiro", disse Haddad, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

"No que me diz respeito, nós vamos continuar na mesa discutindo o que é melhor para o país. Isso dá conforto para os beneficiários do Bolsa Família, não é por desentendimento no Congresso Nacional que ficarão desamparados, é muito importante dar o conforto para as famílias e não haverá nenhum tipo de prejuízo para o programa", completou o futuro ministro da Fazenda.

Ainda segundo ele, a PEC da Transição continua sendo o “plano A” do futuro governo. “Sempre jogo no plano A, que é o plano que dá robustez, indica um caminho, vamos tomar medidas logo no começo do ano para resolver o rombo que foi herdado desse governo", disse. "Vamos perseverar no caminho da institucionalidade e da boa política", ressaltou em seguida.

