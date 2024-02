Lira ensaia romper acordo com PL para ter centrão no comando da CCJ da Câmara

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que pode romper um acordo estabelecido no início do ano passado com o PL de Valdemar Costa Neto, no qual a sigla passaria a comandar a principal comissão da Casa, a de Constituição e Justiça (CCJ), atualmente presidida pelo deputado federal Rui Falcão (PT-SP).

Segundo informações da CNN Brasil, partidos do centrão, bloco encabeçado por Lira, ensaiam disputar a CCJ e também outras comissões no voto.

continua após o anúncio

Com isso, o PL, que abriga Jair Bolsonaro (inelegível), exigiria que a oposição ao governo do presidente Lula comandasse a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Segurança Publica e também a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: