Lula avisa Lira: 'não tem mais reforma ministerial e cargos'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um recado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que recentemente disparou ameaças contra o Executivo e cobrou 'respeito do governo'.

'Não tem mais reforma ministerial e não tem mais cargos', disse Lula em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta quinta-feira (8). Ele acrescentou que não irá 'se meter' na eleição para presidente da Câmara e do Senado.

Lula disse ainda que Lira estava discursando na abertura do ano legislativo, na segunda-feira (5), 'para o seu povo'. 'Ele fala no Congresso é como eu falo no sindicato'.

Segundo Lula, Lira 'pode ter razão' em alguns pontos. 'Se o governo fez acordo através do Padilha ou Haddad, temos que cumprir. Quando não se cumpre, o resultado é mais caro. Vou conversar com ele (Lira) para ver o que está acontecendo'.

