Lula: 'Bolsonaro tem que lavar a boca antes de falar dos meus filhos' (vídeo)

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rebateu acusações feitas por Jair Bolsonaro (PL) de que os filhos do petista enriqueceram de forma ilegal. "Toda vez que ele pensar em falar dos meus filhos, ele tem que lavar a boca. Ele sabe os filhos que tem. Eu era presidente. Não dei sigilo de 100 anos para ninguém que era acusado", disse Lula em vídeo publicado nesta sexta-feira (9) no Twitter.

"Quero saber o que ele tem de tão importante que tem que decretar sigilo. Será que é para esconder o que o Queiroz fez? A rachadinha? A compra de imóveis em dinheiro vivo? Quem não deve não teme".

O governo Bolsonaro decretou sigilos de 100 anos do cartão de vacinação dele e sobre informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome dos filhos Carlos Bolsonaro (vereador do Rio pelo Republicanos) e Eduardo Bolsonaro (deputado federal pelo PL-SP).

O Exército impôs sigilo de cem anos no processo que investigou a ida do general da ativa Eduardo Pazuello, e ex-ministro da Saúde, a um protesto no Rio de Janeiro com Jair Bolsonaro.

Sobre Queiroz, ele era assessor do atual senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quando o parlamentar ocupava um cargo na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Queiroz foi preso no dia 18 de junho de 2020 em Atibaia (SP).

De acordo com o relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz fez movimentações financeiras atípicas. Foram R$ 7 milhões de 2014 a 2017, apontaram cálculos do órgão.

Extratos bancários de Queiroz apontaram que ele depositou 21 cheques na conta de Michelle, entre 2011 a 2016, totalizando R$ 72 mil. Márcia Aguiar, sua esposa, depositou outros seis, totalizando R$ 17 mil.

O Ministério Público (MP-RJ) denunciou o parlamentar e seu ex-assessor em novembro de 2020. Flávio não foi preso. Queiroz foi solto. No dia 3 de agosto, o PTB confirmou a candidatura dele a deputado estadual no Rio.

Lula manda bolsonaro “lavar a boca” antes de falar dos filhos dele, diz que vai quebrar os sigilos de 100 anos para saber o que o miliciano esconde, se tem a ver com Queiroz e de onde vêm os milhões em dinheiro vivo da compra dos imóveis pelo clã. pic.twitter.com/81C4t3cAlU September 9, 2022

