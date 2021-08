Lula consolida aliança com o PSB para 2022, em sua viagem ao Nordeste

A sigla esboçava se alinhar à candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) mas se reposicionou com a volta de Lula ao jogo eleitoral em 2022 e procura barganhar contrapartidas com o PT em alguns estados edit

247 – A viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Nordeste foi bem-sucedida em seu objetivo principal, que era amarrar a aliança para com o PSB para a disputa presidencial de 2022. "O giro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por seis Estados do Nordeste começou por Pernambuco, onde o petista teve uma série de encontros nos últimos dois dias, no movimento de atrair e consolidar o apoio do PSB para a aliança de sua candidatura ao Planalto", relata o jornalista Christian Klein , do Valor.

Klein relata os encontros com o governador Paulo Câmara, de Pernambuco, e com o prefeito de Recife, João Campos, ambos do PSB. Segundo o presidente do PSB, Carlos Siqueira, além do apoio ao candidato a governador em Pernambuco - o pré-candidato é o ex-prefeito do Recife Geraldo Julio - o PSB espera contar com a ajuda do PT em outros três Estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo., “Tanto eles precisam do nosso apoio assim como nós vamos precisar em alguns Estados também. É natural essa relação de apoio recíproco”, disse Siqueira."

Além do apoio direto, o PSB reivindica um maior engajamento do PT na atração de aliados, como é o caso do Rio de Janeiro, onde o pré-candidato da legenda é o deputado federal Marcelo Freixo", segundo informa Klein.

