Lula convida Randolfe para coordenar campanha

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para coordenar a campanha do petista à presidência da República na eleição deste ano. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

"É com alegria imensa que eu estou recebendo o nosso grande companheiro Randolfe, senador dos mais brilhantes da história desse país e do estado do Amapá", afirmou o ex-presidente em vídeo gravado ao lado do senador.

"Eu estava dizendo para o Randolfe que o meu problema é que eu preciso dele para ganhar as eleições. E preciso dele para ajudar a governar o Brasil e preciso dele na campanha. E, aí no Amapá, eu espero a compreensão das pessoas", complementou.

Intenções de votos

Pesquisa PoderData, divulgada na quarta-feira (16), apontou Lula com 40% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, com 31%. A soma dos votos dos adversários do petista chegou a 51%.

De acordo com o levantamento, Lula vence todos os oponentes no segundo turno, com diferenças que oscilam de 15 pontos percentuais (em relação a Jair Bolsonaro) até 28 pontos em relação ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

