Lula convoca ministérios da Educação, da Justiça e dos Direitos Humanos para traçar plano de segurança nas escolas

Apoie o 247

ICL

Da Sucursal do 247 em Brasília – O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, desceu ao comitê de imprensa localizado no térreo do Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira, 5 de abril, para anunciar o início de uma reunião emergencial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros da Educação, da Justiça, dos Direitos Humanos e da Secretaria Geral da Presidência.

O objetivo é traçar, ainda hoje, uma estratégia pública nacional que amplie a segurança em torno das escolas localizadas em todos os municípios do País . Haverá, claro, um envolvimento das Polícias Militares em cada estado da Federação para a implementação do plano.

>>> "Monstruosidade", diz Lula após atentado a creche em Santa Catarina

Os ministros Camilo Santana, da Educação, Flávio Dino, da Justiça, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, e Márcio Macedo, da Secretaria Geral, foram chamados pelo presidente e definiram que o porta-voz do grupo, à saída da reunião, seria o ministro da Educação.

O objetivo do Governo é mostrar de forma clara a repulsa ao ato de violência ocorrido esta manhã em Santa Catarina, onde um homem invadiu uma escola de ensino fundamental e matou quatro crianças usando uma machadinha . As vítimas tinham entre 4 e 7 anos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.