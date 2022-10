Lula critica intenção de Bolsonaro de ampliar o STF: 'ele quer destruir as instituições da democracia'

O presidenciável do PT afirmou que Jair Bolsonaro trabalha 'na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a si próprio' edit

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (10), na cidade de São Paulo (SP), após o ocupante do Planalto defender o aumento de 11 para 16 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O Brasil está pior do que o Brasil que peguei em 2003. Hoje tem uma coisa mais grave que é a falta de credibilidade nas instituições. É a tentativa de destruir as instituições que garantem a democratização do país. Um cidadão que está prometendo aumentar o número de membros da Suprema Corte na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a ele. Eu tive a sorte de indicar seis ministros da Suprema Corte e não indiquei nenhum amigo. [...] Tenho orgulho de ter indicado seis e nunca ter pedido um favor", disse.

De acordo com o ex-presidente, falta no governo Bolsonaro "estabilidade, credibilidade e previsibilidade". "O comportamento dele é anormal. Não teve uma formação civilizatória. A gente vai recuperar o País fazendo com que a sociedade exercite a democracia", continuou.

O candidato defendeu também mais investimentos em educação. "Meu sonho é garantir que as pessoas comam três ao dia, melhorar a educação. Basta que na área econômica a gente não tenha ninguém dizendo que investir em educação é gasto", disse.

"Eu não posso errar, não tenho tempo para errar. Sei o grau de expectativa na cabeça de milhões de pessoas. E não vou frustrar essas pessoas. Minha determinação é fazer o que tiver que fazer. Vamos acabar com a fome, recuperar o poder de geração de empregos", complementou.

O ex-presidente destacou a importância da política para o crescimento econômico do País. "Montar uma equipe. Não basta ter conhecimento específico, é preciso uma mistura do conhecimento com a política. Quando a gente governa, a gente pode errar em qualquer coisa, que tem conserto, mas se a gente erra na política você não conserta".

O petista acabou o primeiro turno da eleição em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões).

Bolsonaro ficou em segundo lugar no primeiro turno, com 43% (51 milhões), sendo o primeiro ocupante do Planalto a terminar uma eleição em segundo lugar desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

